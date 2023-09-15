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Bir ay önce evlenmişti! Muhammet Aydın’dan Tuğçe Tayfur’a sahne yasağı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile mahkemelik olmuştu. İlişkisi sürecinde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren Tayfur, hemen ardından Muhammet Aydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yıldırım nikahıyla evlenen ikili yeni bir tartışma konusu oluşturdu. Eşi Muhammed Aydın tarafından kendisine koyulan konser ve klip yasağını sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, eleştirilere maruz kaldı.

Giriş Tarihi: 15.09.2023 09:38
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Bir ay önce evlenmişti! Muhammet Aydın’dan Tuğçe Tayfur’a sahne yasağı

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Burak Kalfa'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ederek gündeme gelmişti.

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Bir ay önce evlenmişti! Muhammet Aydın’dan Tuğçe Tayfur’a sahne yasağı

Kısa bir süre sonra Sivas'ta Muhammed Aydın ile evlenen Tayfur, bu evlilikle birlikte yeni bir tartışma konusuna neden oldu.

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Bir ay önce evlenmişti! Muhammet Aydın’dan Tuğçe Tayfur’a sahne yasağı

KIZININ NİKAHINA KATILMADILAR

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un Sivas'ta gerçekleşen nikahına katılmamaları sosyal medyanın diline düşmüştü.

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Bir ay önce evlenmişti! Muhammet Aydın’dan Tuğçe Tayfur’a sahne yasağı

Tuğçe Tayfur, anne ve babasının bu evliliğe sıcak bakmadığı iddialarına "Anne ve babamın rızası vardı" diyerek cevap vermişti.

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Bir ay önce evlenmişti! Muhammet Aydın’dan Tuğçe Tayfur’a sahne yasağı

"SAHNE YASAĞI" AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Son olarak Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından eşi Muhammed Aydın ile paylaştığı video, sosyal medyada gündem oldu.