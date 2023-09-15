Bir ay önce evlenmişti! Muhammet Aydın’dan Tuğçe Tayfur’a sahne yasağı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile mahkemelik olmuştu. İlişkisi sürecinde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren Tayfur, hemen ardından Muhammet Aydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yıldırım nikahıyla evlenen ikili yeni bir tartışma konusu oluşturdu. Eşi Muhammed Aydın tarafından kendisine koyulan konser ve klip yasağını sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, eleştirilere maruz kaldı.