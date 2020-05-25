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Lucifer 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Lucifer 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Lucifer 5. sezon ne zaman çıkacak? Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro'nun yer aldığı Lucifer dizisi 4. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin takipçileri, internet üzerinden 5. sezon tarihini araştırıyor. Peki, Lucifer 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Lucifer 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Lucifer 4. sezonda neler yaşandı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 16:44Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 16:57