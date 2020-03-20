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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

Aslı Enver Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 17:53
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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden gündem gelen Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalığı olduğunu biliyor muydunuz? Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır. İşte Aslı Enver ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

NURSELİ İDİZ- BİPOLAR

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Nurseli İdiz, bipolar duygu durum bozukluğu yaşıyor. Nurseli İdiz, "Bende bipolar bozukluk hastalığı var.

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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!

Bu hastalığı alkolizim ile karıştırıyorlar, beni yıllarca alkolik ilan ettiler oysa ki ben bu hastalığın pençesindeyim" açıklamasında bulunmuştu.