Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlümüş

Arka Sokaklar dizisinin Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel'in ikizler dünyaya geldi. Sosyal medyada çok konuşulan ünlü çift merak edilip araştırılmaya başlandı. Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...