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‘Lolita olacağım’ demişti son hali ortaya çıktı! Seda Sayan’a beğeni yağdı

Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın ardından 'lolita lift' yaptırmaya karar veren usta şarkıcı, o anları takipçileriyle de paylaştı. Operasyon sonrası hali balmumu heykeline benzetilen Seda Sayan son paylaşımıyla gündeme oturdu. Eşi Çağlar Ökten ile bir arkadaşının düğününe katılan ünlü sanatçının son haline beğeni yağdı. İşte Seda Sayan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 30.04.2023 16:12
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‘Lolita olacağım’ demişti son hali ortaya çıktı! Seda Sayan’a beğeni yağdı

Sık sık estetik yaptıran Seda Sayan Çağlar Ökten'le evliliği sonrası operasyonlarına hız verdi.

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‘Lolita olacağım’ demişti son hali ortaya çıktı! Seda Sayan’a beğeni yağdı

Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın ardından 'lolita lift' yaptıran Sayan o anları takipçileriyle paylaştı.

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‘Lolita olacağım’ demişti son hali ortaya çıktı! Seda Sayan’a beğeni yağdı

Operasyon sonrası hali balmumu heykeline benzetilen Seda Sayan son paylaşımıyla gündeme oturdu

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‘Lolita olacağım’ demişti son hali ortaya çıktı! Seda Sayan’a beğeni yağdı

DÜŞMAN ÇATLATTI

Çağlar Ökten ile yakın arkadaşlarının düğününe katılan Seda Sayan'ın son haline beğeni yağdı.

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‘Lolita olacağım’ demişti son hali ortaya çıktı! Seda Sayan’a beğeni yağdı

Evliliğin ardından saçlarını ektiren Çağlar Ökten'in de burun ameliyatı olacağı iddiası gündeme geldi.