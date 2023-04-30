‘Lolita olacağım’ demişti son hali ortaya çıktı! Seda Sayan’a beğeni yağdı

Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın ardından 'lolita lift' yaptırmaya karar veren usta şarkıcı, o anları takipçileriyle de paylaştı. Operasyon sonrası hali balmumu heykeline benzetilen Seda Sayan son paylaşımıyla gündeme oturdu. Eşi Çağlar Ökten ile bir arkadaşının düğününe katılan ünlü sanatçının son haline beğeni yağdı. İşte Seda Sayan'ın son hali...