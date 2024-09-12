12 Eylül 2024, Perşembe
Leyla'nın Civan'ı Alperen Duymaz'ın 4 yıllık eşi çocukluk aşkıymış!
Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar, Son Yaz, Bodrum Masalı, Zemheri gibi dizilerle tanınan Alperen Durmaz, yeni dizi Leyla ile ekranlara döndü. Yakışıklılığı ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Duymaz'ın özel hayatı da merak edilen konular arasına girdi. Alperen Duymaz meğerse 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile dünyaevine girmiş. İşte eşinin mesleği...
Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:30