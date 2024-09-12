12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Leyla'nın Civan'ı Alperen Duymaz'ın 4 yıllık eşi çocukluk aşkıymış!

Leyla'nın Civan'ı Alperen Duymaz'ın 4 yıllık eşi çocukluk aşkıymış!

Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar, Son Yaz, Bodrum Masalı, Zemheri gibi dizilerle tanınan Alperen Durmaz, yeni dizi Leyla ile ekranlara döndü. Yakışıklılığı ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken Duymaz'ın özel hayatı da merak edilen konular arasına girdi. Alperen Duymaz meğerse 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile dünyaevine girmiş. İşte eşinin mesleği...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:30
Leyla’nın Civan’ı Alperen Duymaz’ın 4 yıllık eşi çocukluk aşkıymış!

Çukur dizisiyle yıldızı parlayan Alperen Duymaz, yeni dizisi "Leyla" ile ekranlara dönüş yaparken, özel hayatı da merak konusu oluyor.

Leyla’nın Civan’ı Alperen Duymaz’ın 4 yıllık eşi çocukluk aşkıymış!

Yer aldığı projelerle başarılara imza atana oyuncunun özel hayatı sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Leyla’nın Civan’ı Alperen Duymaz’ın 4 yıllık eşi çocukluk aşkıymış!

Durmaz'ın hayatını araştıranlar, "Alperen Durmaz kimdir, evli mi, eşi kim? sorunu gündeme taşıdı.

Leyla’nın Civan’ı Alperen Duymaz’ın 4 yıllık eşi çocukluk aşkıymış!

Alperen Duymaz, 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlendi.

Leyla’nın Civan’ı Alperen Duymaz’ın 4 yıllık eşi çocukluk aşkıymış!

Rehberlik öğretmenliği yapan Kelkit, sosyal medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.