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Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilemedi! Kızı Anjelik isyan etti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Miami şehrindeki evinde ölü bulunmuştu. Tuğba'nın vasiyetinde, cenazesinin Türkiye'de gömülmesi talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak, ölümünün şüpheli bulunması ve otopsi raporlarının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle cenaze nakil işlemleri de gecikti. Tuğba'nın kızı Anjelik ise sosyal medyadan isyan etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:18
Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getirilemedi! Kızı Anjelik isyan etti

Geçtiğimiz haftalarda Miami'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın vasiyeti üzerine cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi talep edildi. Ancak, ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri tamamlanmadan cenaze nakil işlemleri gerçekleştirilemedi.

Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getirilemedi! Kızı Anjelik isyan etti

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Tuğba'nın kızı Anjelik, cenaze evine gittiğini fakat müfettiş sorumlusunun, otopsi yapmadığını dile getirdi.

Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getirilemedi! Kızı Anjelik isyan etti

"TAM BİR İBLİS"

Anjelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor.

Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getirilemedi! Kızı Anjelik isyan etti

Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Lanet ve tam bir pislik, ne kadar yalvarsamda otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerikan pasaportu için randevu alındı.

Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getirilemedi! Kızı Anjelik isyan etti

Allah'ın izniyle cenazesi buz gibi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek. Bu şahıs Allah'sız. Yüzüne de iblis olduğunu söyledim"