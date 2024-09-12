12 Eylül 2024, Perşembe
Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilemedi! Kızı Anjelik isyan etti
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Miami şehrindeki evinde ölü bulunmuştu. Tuğba'nın vasiyetinde, cenazesinin Türkiye'de gömülmesi talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak, ölümünün şüpheli bulunması ve otopsi raporlarının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle cenaze nakil işlemleri de gecikti. Tuğba'nın kızı Anjelik ise sosyal medyadan isyan etti.
Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:18