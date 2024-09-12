Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getirilemedi! Kızı Anjelik isyan etti

"TAM BİR İBLİS"

Anjelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor.