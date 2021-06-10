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Haberler Galeri Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finali öncesinde heyecan verecek gelişmeler yaşanıyor. Sevilen dizinin sezon finali için tarih açıklaması geldi. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı iddialı yapımın yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. İşte, Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

Giriş Tarihi: 10.06.2021 01:04 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 01:04
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Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman sezon finali kararı aldı. Reyting rekorları kıran dizinin aldığı bu karar ise dizi izleyicilerini bir hayli üzdü. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey, kurduğu oyun ile beraber Togay'dan intikam alıyor. İşte, Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.

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Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

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Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir.

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Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.