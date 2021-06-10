Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?

Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finali öncesinde heyecan verecek gelişmeler yaşanıyor. Sevilen dizinin sezon finali için tarih açıklaması geldi. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı iddialı yapımın yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor. İşte, Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?