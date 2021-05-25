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Haberler Galeri Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda edecek. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sırasında iki takımda eleme adayı belirledi. Aleyna Çalışkan ve Poyraz'ın eleme adayı olduğu akşamda SMS birincilerinin söyleyeceği isimlerde eleme adayı olacak. Acun Ilıcalı gecenin sonunda elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 23:21
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Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının en fazla izlenen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Final haftalarına sayılı günler kala hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımından birer isim eleme adayı olarak gösterildi. Aleyna Çalışkan ve Poyraz'ın yanı sıra SMS sıralamasında iki isim daha potaya girecek. 18. hafta SMS sıralaması sonrasında Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Ödül oyunu heyecanı Survivor'ın 20. haftasında da devam etti. Oyun öncesi ödül bu hafta villada spa keyfi ve güzel bir akşam yemeği olarak açıklandı. Oyun öncesi yarışmacılar ilk olarak avantaj oyununda mücadele verdi. Kırmızı takımda Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takım Poyraz ve Merve avantaj yarışına çıktı. Karşılaşma sonrası avantajı bayrak yarışında kırmızı takım kazandı.

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Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Bir sonraki etapta ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için mücadele verdi. Karşılıklı alınan sayılar ile skordaki denge 5-5'e kadar devam ederken, ilerleyen anlarda kırmızı takım, üst üste sayılar alarak farkı dörde çıkardı. Merve, kural ihlali yaptığı için aldığı sayı iptal edilince oyun yeniden oynandı. Batuhan, Dora'yı yenerek skoru 10-6 yaparken ödülü takımına kazandırdı. Böylece kırmızı takım ödülden faydalanma hakkı kazandı.

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Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamları oynanan sembol oyununda yeni bir kıran kırana mücadele daha yaşandı. Sembolü kazananın avokadolu, domatesli bruşetta yiyeceği ödülde kadın ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Oyun ilk önce kadın yarışmacılar arasında başladı. Zorlu turda Aleyna Çalışkan Ayşe'yi mağlup ederek ödülü aldı.

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Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Erkeklerde ise Berkay ve Dora'nın elenmesi ile sembolü Batuhan kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları kazandıkları ödüle birer arkadaşını da götürdü. Aleyna Çalışkan, ödül için Berkay'ı seçerken, Batuhan da İsmail Balaban'ı ödüle götürmeyi tercih etti. Bu sonuçla mavi takım pazartesi gecesi iki ödül oyununu da kazanamayarak kamp alanına eli boş döndü.