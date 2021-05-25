Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının en fazla izlenen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Final haftalarına sayılı günler kala hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımından birer isim eleme adayı olarak gösterildi. Aleyna Çalışkan ve Poyraz'ın yanı sıra SMS sıralamasında iki isim daha potaya girecek. 18. hafta SMS sıralaması sonrasında Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...