HaberlerGaleriSurvivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda edecek. Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sırasında iki takımda eleme adayı belirledi. Aleyna Çalışkan ve Poyraz'ın eleme adayı olduğu akşamda SMS birincilerinin söyleyeceği isimlerde eleme adayı olacak. Acun Ilıcalı gecenin sonunda elenen isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...