Çağla Şıkel annesi Asuman Şıkel ile karesini paylaştı, anne-kızın benzerliği övgü topladı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel annesi Asuman Şıkel ile yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Anne-kızın benzerliği ve Asuman Şıkel'in genç görünümü, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Mercan Tunca ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Şıkel, bu kez annesi Asuman Şıkel ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 13 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

BABASINI 2007 YILINDA KAYBETMİŞTİ Çağla Şıkel'in babası Hüseyin Şıkel, 28 Kasım 2007 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Şıkel, babasının vefatının ardından annesi Asuman Şıkel'e daha fazla zaman ayırmaya özen gösteriyor.

ANNE-KIZIN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Ünlü manken, son olarak Instagram hesabından annesiyle birlikte çekildiği bir kareyi, "Annesine kavuşan bir yavru" notuyla paylaştı. Anne-kızın fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Çağla Şıkel'in hayranları, ikilinin birbirine olan benzerliğine ve Asuman Şıkel'in genç görünümüne dikkat çekerek övgü dolu yorumlarda bulundu. Paylaşımın altına "Çok benziyorlar", "Güzellik genetik", "Maşallah, nazar değmesin" gibi yorumlar yapıldı.