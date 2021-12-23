23 Aralık 2021, Perşembe
Lerzan Mutlu'dan Seren Serengil'e dava! “Ses kaydı şoke etti”
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu'nun hakaret davası görülmeye başlandı. Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen Serengil'in iki yıl hapsi istendi. Ünlü sunucudan şikayetçi olduğunu söyleyen Mutlu, "Sanık beni zaten uzun süreden beri çeşitli platformlar aracılığıyla küçük düşürme ve rencide etme amacındaydı. Whatsapp üzerinden Gülşah Saraçoğlu'na gönderdiği hakaret içeren ses kaydını duyduk" dedi.
Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 14:12
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