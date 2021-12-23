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Lerzan Mutlu'dan Seren Serengil'e dava! “Ses kaydı şoke etti”

Seren Serengil ve Lerzan Mutlu'nun hakaret davası görülmeye başlandı. Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen Serengil'in iki yıl hapsi istendi. Ünlü sunucudan şikayetçi olduğunu söyleyen Mutlu, "Sanık beni zaten uzun süreden beri çeşitli platformlar aracılığıyla küçük düşürme ve rencide etme amacındaydı. Whatsapp üzerinden Gülşah Saraçoğlu'na gönderdiği hakaret içeren ses kaydını duyduk" dedi.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 14:12
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Lerzan Mutlu’dan Seren Serengil’e dava! “Ses kaydı şoke etti”

Modacı Gülşah Saracoğlu'nun telefonuna Lerzan Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen Seren Serengil'in iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Lerzan Mutlu ve avukatı Burak Temizer hazır bulundu. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Serengil ise duruşmaya katılmadı.

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Lerzan Mutlu’dan Seren Serengil’e dava! “Ses kaydı şoke etti”

"SES KAYDINI BİRÇOK KİŞİ DUYSUN DİYE KASITLI OLARAK ATTI"

Duruşmada sanık Seren Serengil'i sanat camiasından dolayı tanıdığını ve kendisiyle herhangi bir samimiyeti olmadığını söyleyen müşteki Lerzan Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

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Lerzan Mutlu’dan Seren Serengil’e dava! “Ses kaydı şoke etti”

"Sanık beni zaten uzun süreden beri çeşitli platformlar aracılığıyla küçük düşürme ve rencide etme amacındaydı. Olay günü bir ödül gecesine davetliydik. Davete gitmek üzere arkadaşım Gülşah Saraçoğlu'nun Nişantaşı'ndaki atölyesinde bir araya geldik. Hep birlikte arkadaşlarımızla kahve içtiğimiz sırada sanık Seren Serengil Whatsapp üzerinden Gülşah Saraçoğlu'na ses kaydı gönderdi. Sanığın benim hakkımda ettiği küfür ve hakaretleri içeren ses kaydı, ortamdaki kişilerce aynı anda ve doğrudan duyuldu, hepimiz şok olduk. Sanık Seren Serengil zaten bu ses kaydını birçok kişi duysun diye kasıtlı olarak Gülşah Saraçoğlu'na attı çünkü olay günü Gülşah'ın atölyesinde olduğumuza dair hikâye paylaşmıştık, sanık da bunun akabinde bu ses kaydını gönderdi. Sanıktan şikayetçiyim."

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Lerzan Mutlu’dan Seren Serengil’e dava! “Ses kaydı şoke etti”

"HAKARET İÇEREN SÖZLER SÖYLEMEYE BAŞLADI"

Duruşmada tanıklık eden Gülşah Saraçoğlu, olay günü kendi iş yerinde elbise provası yaptıklarını belirterek, "Elbise provası yaptığımız sırada sanık Seren Serengil'den bana sesli bir mesaj geldi. Ses kaydını açtığımda konuyu Lerzan'a getirip hakaret içeren sözler söylemeye başladı. Olay öncesinde müştekinin benim atölyeme geleceğini bildiği için bilerek ve kasıtlı olarak bana ses kaydı gönderdi. Sanığın amacının müşteki Lerzan Mutlu'ya bu ses kaydının duyurulması olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Lerzan Mutlu’dan Seren Serengil’e dava! “Ses kaydı şoke etti”

Müşteki Lerzan Mutlu'nun avukatı Burak Temizer, sanığın ses kaydı attığı kişi Gülşah Saraçoğlu'nun müvekkilinin en yakın arkadaşı olduğunu ve müvekkiline haber vereceğini bilerek ses kaydı attığını belirterek, sanık Seren Serengil'in cezalandırılmasını talep etti.