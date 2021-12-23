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Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Testi pozitif çıktı

Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Düzyatan, yaşadığı rahatsızlık üzerine test yaptırdı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla test sonucunu açıklayan yakışıklı oyuncu, covid testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde karantinada olan Düzyatan, temaslı olduğu kişileri sosyal medyadan uyardı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:14
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Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Testi pozitif çıktı

Ekranların sevilen ismi Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs belirtileri nedeniyle test yaptırdığı öğrenildi.

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Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Testi pozitif çıktı

Ünlü oyuncu, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen daha sonra pozitife dönebileceği şüphesiyle kendini karantinaya aldı.

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Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Testi pozitif çıktı

İKİNCİ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dizi setinde üşüttüğü düşünülen ve evinde istirahat eden Düzyatan'ın tedbir amaçlı yeniden test yaptırdı.

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Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Testi pozitif çıktı

Ünlü oyuncunun son testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Testi pozitif çıktı

YAKINLARINI UYARDI

Sosyal medyadan açıklama yapan Engin Altan Düzyatan paylaşımında, "Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" ifadelerine yer verdi.