Engin Altan Düzyatan’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Testi pozitif çıktı

Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Düzyatan, yaşadığı rahatsızlık üzerine test yaptırdı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla test sonucunu açıklayan yakışıklı oyuncu, covid testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde karantinada olan Düzyatan, temaslı olduğu kişileri sosyal medyadan uyardı.