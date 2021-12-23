Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle yıldızı parlayan yıldızı Damlasu İkizoğlu, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran İkizoğlu, yeni imajıyla da adından söz ettirdi. Diziden ayrılmasının ardından saçlarını kısacık kestiren Damlasu İkizoğlu, bornozlu paylaşımıyla olay oldu.