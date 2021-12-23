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Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle yıldızı parlayan yıldızı Damlasu İkizoğlu, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran İkizoğlu, yeni imajıyla da adından söz ettirdi. Diziden ayrılmasının ardından saçlarını kısacık kestiren Damlasu İkizoğlu, bornozlu paylaşımıyla olay oldu.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:41
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Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Damlasu İkizoğlu, başarılı oyunculuğuyla geniş hayran kitlesine ulaştı.

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Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Diziye ani vedasıyla sevenlerini üzen güzel oyuncu, imajını tamamen değiştirdi.

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Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alan genç oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi.

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Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son halini takipçilerinin beğenisine sunan İkizoğlu'nun bornozlu paylaşımı olay oldu.

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Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’nun bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Takipçilerinden büyük ilgi gören güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.