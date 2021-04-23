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LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...

Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel'in 5'inci sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İspanyol yapımı La Casa de Papel'in 5. sezonuyla ilgili heyecanlandıran bir diğer gelişme ise "İstanbul" karakteri oldu. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı biliniyor. Şimdi ise gözler final tarihine çevrildi. Peki, LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 13:21
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LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...

İlk çıktığı günden bu yana milyonlarca kitleye ulaşan ve Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan La Casa De Papel'in 5. sezonu için heyecan dorukta. 5'inci sezon ile final yapacağı bilinen dizinin yeni sezon tarihinin yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de "İstanbul" karakterinin gelip gelmeyeceği oldu. Dizinin yeni sezonu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, dizinin 5. sezon tarihi henüz açıklanmadı. 5'inci sezonuyla hayranlarına veda edecek olan dizinin yeni sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA İSTANBUL OLACAK MI?

La Casa De Papel'deki ekibin şehirlerden oluşan kod adı bulunuyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu dizi ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı ile bu soruların da yanıt bulması bekleniyor.

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LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...

5. SEZONDA NELER OLACAK?

Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.

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LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...

Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.