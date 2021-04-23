İlk çıktığı günden bu yana milyonlarca kitleye ulaşan ve Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan La Casa De Papel'in 5. sezonu için heyecan dorukta. 5'inci sezon ile final yapacağı bilinen dizinin yeni sezon tarihinin yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de "İstanbul" karakterinin gelip gelmeyeceği oldu. Dizinin yeni sezonu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...