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LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...
Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel'in 5'inci sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İspanyol yapımı La Casa de Papel'in 5. sezonuyla ilgili heyecanlandıran bir diğer gelişme ise "İstanbul" karakteri oldu. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı biliniyor. Şimdi ise gözler final tarihine çevrildi. Peki, LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 13:21
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