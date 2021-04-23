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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamının galibi oldu! Ümit Züleyha’yı ölüme mi terk etti?
Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 93. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 93.bölümünde #HasretleSevdim etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 12:08
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