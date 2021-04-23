Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamının galibi oldu! Ümit Züleyha’yı ölüme mi terk etti?

FEKELİ VE DEMİR'İN OYUNU YÜREK HOPLATTI AMA İŞE YARADI!

Züleyha, çarşıda Demir'in Fekeli'yi vurduğunu öğrenince, nereye koşacağını şaşırdı! Hastaneye gidince orada olmadığını görüp bir şaşkınlık daha yaşadı! O sırada da Ümit de, konudan haberdar oldu ve koşarak eve gidip Fikret'e durumu söyledi.

Züleyha ve Sevda, Demir nereye gitmiştir diye telaş içinde beklerken, Demir onları aradı ve Fekeli ile birlikte bir oyun hazırladıklarını, aslında bir vurulma olmadığını anlattı. Kurdukları oyun işe de yaradı, Fikret amcasını görmeye Fekeli konağına gitti! Ve karşısında Demir ile birlikte sapasağlam amcasını gördü.