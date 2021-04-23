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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamının galibi oldu! Ümit Züleyha’yı ölüme mi terk etti?

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 93. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 93.bölümünde #HasretleSevdim etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 12:08
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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamının galibi oldu! Ümit Züleyha’yı ölüme mi terk etti?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %9,54 izlenme oranı ve %19,86 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 93.bölümünde #HasretleSevdim etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamının galibi oldu! Ümit Züleyha’yı ölüme mi terk etti?

93. bölümde neler yaşandı?

ÇUKUROVA'DA FECİ KAZA! ZÜLEYHA MI BEBEK Mİ?

Çukurova'nın tansiyonun bir an bile azalmadığı günleri bir nebze durulmuşken, bir trafik kazası, yine gündeme oturacak! Hamile olduğunu düşünen Züleyha, doktora giderken yağ dökülen yolda otomobilinin hâkimiyeti yitirdi ve bir ağaca çarptı! Başını direksiyona vuran Züleyha'yı gören biri vardı! Hamilelik haberini, hastane koridorunda Şermin ve Füsun dedikodu yaparken öğrenen Müjgan, bunu hemen Ümit'e söyledi. Ümit de konağa gidip, tüm olan biteni, Demir'le yaşadıklarını Züleyha'ya anlatmak üzere, yola çıktı. Ancak yolda bir aracın ağaca çarptığını görünce durdu ve direksiyon başındaki Züleyha'yı gördü!

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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamının galibi oldu! Ümit Züleyha’yı ölüme mi terk etti?

FEKELİ VE DEMİR'İN OYUNU YÜREK HOPLATTI AMA İŞE YARADI!

Züleyha, çarşıda Demir'in Fekeli'yi vurduğunu öğrenince, nereye koşacağını şaşırdı! Hastaneye gidince orada olmadığını görüp bir şaşkınlık daha yaşadı! O sırada da Ümit de, konudan haberdar oldu ve koşarak eve gidip Fikret'e durumu söyledi.

Züleyha ve Sevda, Demir nereye gitmiştir diye telaş içinde beklerken, Demir onları aradı ve Fekeli ile birlikte bir oyun hazırladıklarını, aslında bir vurulma olmadığını anlattı. Kurdukları oyun işe de yaradı, Fikret amcasını görmeye Fekeli konağına gitti! Ve karşısında Demir ile birlikte sapasağlam amcasını gördü.

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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamının galibi oldu! Ümit Züleyha’yı ölüme mi terk etti?

İKİ KARDEŞ NE UZLAŞABİLDİ NE HESAPLAŞABİLDİ!

Fikret dirense de en sonunda Demir'le yüzleşmek zorunda kaldı. Ama ne öfkeleri geçti ne biri geri adım attı! Fikret'in tek istediği Demir'in babasının şerefsizliğini kabul etmesi ve kardeş olduklarını gazetede ilan etmesiydi. Ümit meselesini bildiğini de ima etti. Demir de geri adım atmayınca, uzlaşamadılar. Demir, Fekeli'nin evinden çıktı ama sonra Fikret'in yolunu kesti. İkisi bir kez daha kozlarını paylaştılar. Demir, fotoğrafları çekenin o olduğunu anlayınca, neden Ümit'e yolladığını sordu! Fikret ise, kendisi çekseydi Züleyha'ya göndereceğini söyledi. Yine uzlaşamadılar.

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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe akşamının galibi oldu! Ümit Züleyha’yı ölüme mi terk etti?

FİKRET VE ÜMİT ARASINDA DA İPLER GERİLDİ

Fikret fotoğrafları, Demir'e verdiği için hesap sordu. Ümit ise Züleyha'nın resimleri umursamadığını, Demir'in elinden kurtulmak için bunu söylediğini anlattı. Ümit artık pes ettiğini de söyledi. Ama bu Fikret'i daha da çıldırttı. İntikam yeminlerinden dönemezlerdi!