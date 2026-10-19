Burak Özçivit Cannes'da Türk dizileri ve Güneşin Doğduğu Yer hakkında konuştu

Burak Özçivit, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2026'da Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısını anlattı. Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki Kenan Kozan karakterine ve imkânsız aşkın hikâyelerdeki önemine değinen oyuncu, Türk dizilerinin Türkiye'nin kültürünü ve turizmini tanıtmadaki gücüne dikkat çekti.

ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en önemli televizyon içerik fuarlarından MIPCOM 2026'ya ATV'nin konuğu olarak katıldı. Uluslararası pazara Land of the Sun adıyla sunulan dizinin başarılı oyuncusu, ATV standında sektör profesyonelleriyle bir araya gelirken Dizi TV'nin sorularını da yanıtladı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN CANNES İZLENİMLERİ! Yoğun çekim temposuna kısa bir ara vererek Cannes'a gelen Özçivit, fuardaki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaklaşık üç buçuk aydır Adana'da yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten oyuncu, "Buraya dördüncü ya da beşinci gelişim. Herkesin yüzü gülüyor, ilgi çok fazla. Deniz kenarındaki standı görünce insan mutlu olmuyor değil. Bir günlük de olsa tatilde gibi hissediyoruz." sözleriyle Cannes'daki izlenimlerini paylaştı.

"AŞKSIZ BU İŞLER OLMUYOR!" Türk dizilerinin dünya çapında gördüğü ilgiyi değerlendiren Burak Özçivit, başarılı bir hikâyenin merkezinde aşkın yer alması gerektiğini vurguladı. Yıllar içinde edindiği deneyimlerden yola çıkan oyuncu, "Aşksız bu işler olmuyor. Özellikle imkânsız aşk olmadan olmuyor. Yıllardır edindiğim tecrübe bunu söylüyor. Konunun ortasında aşk durmalı ve bunun imkânsız bir aşk olması lazım. Seçtiğim bütün projeler genellikle bu ağırlıklı. Bu proje de öyle." ifadelerini kullandı.

"TÜRK DİZİLERİYLE KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA TANITIYORUZ" Türk dizilerinin uluslararası başarısına ve Türkiye'nin tanıtımına sağladığı katkıya da değinen Özçivit, dizilerin yalnızca birer televizyon yapımı olmadığını, aynı zamanda önemli bir kültürel temsil gücüne sahip olduğunu söyledi. "Neticede ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün Anadolu'yu tanıtıyoruz. Şu an biz Adana'da bir proje yapıyoruz ve orayı dünyaya tanıtıyoruz. İnsanlar çok fazla takip ediyor, sahipleniyor. Aslında kültürümüzü sahipleniyorlar. Mesela bizim işte Adana'dan yemeklerimizi çok fazla tanıtıyoruz. Bunun turizme de çok büyük katkısı oluyor. O yüzden diziler çok güçlü, emin olun çok güçlü."