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Sadakatsiz’in Selçuk’u Emir Tarık Tekin’in babası bakın kim çıktı! Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle adından söz ettiren Emir Tarık Tekin, mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Emir Tarık Tekin hakkında araştırma yapanlar babasının kim olduğunu görünce şoke oldu. Tekin'in babası kendinden daha ünlü çıktı. İşte Emir Tarık Tekin'in babası...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 17:40
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Sadakatsiz’in Selçuk’u Emir Tarık Tekin’in babası bakın kim çıktı! Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Sadakatsiz dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emir Tarık Tekin özel hayatıyla mercek altına alındı. Emir Tarık Tekin hakkında araştırma yapanlar babasının kim olduğunu görünce şoke oldu. İşte Emir Tarık Tekin'in babası…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Selçuk’u Emir Tarık Tekin’in babası bakın kim çıktı! Meğer oğlundan daha ünlüymüş

BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI

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Sadakatsiz’in Selçuk’u Emir Tarık Tekin’in babası bakın kim çıktı! Meğer oğlundan daha ünlüymüş
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Sadakatsiz’in Selçuk’u Emir Tarık Tekin’in babası bakın kim çıktı! Meğer oğlundan daha ünlüymüş
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Sadakatsiz’in Selçuk’u Emir Tarık Tekin’in babası bakın kim çıktı! Meğer oğlundan daha ünlüymüş