Sadakatsiz’in Selçuk’u Emir Tarık Tekin’in babası bakın kim çıktı! Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle adından söz ettiren Emir Tarık Tekin, mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Emir Tarık Tekin hakkında araştırma yapanlar babasının kim olduğunu görünce şoke oldu. Tekin'in babası kendinden daha ünlü çıktı. İşte Emir Tarık Tekin'in babası...