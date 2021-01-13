"Gam keder ölüm kokacak" Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı! İntikamın hıncı...

İpin ucundaki Dündar Bey'in kendini savunmak için "Obada hain olduğundan şüphelenen sen değil miydin? Sana haber vermeye gelseydim, bunu görüp Nikola'ya yetiştirirlerdi. Kendi başıma iş gördüğüm belli olsun istedim" sözlerine Osman Bey, "Merak etmeyesin emmi. Obada tek bir hain bile bırakmayacağım.