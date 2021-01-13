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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri "Gam keder ölüm kokacak" Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı! İntikamın hıncı... "Gam keder ölüm kokacak" Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı! İntikamın hıncı...
ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Kuruluş Osman son bölümde; Artık devlet kurmak için adımlarını atmak isteyen Osman bey, Türk beylerini Söğüt'e çağırıyor. Ancak Tekfur'un hain planı sonrasında neye uğradığını şaşırır. Kuruluş Osman 41. son bölümde; Targun Hatun'un obada yaptıkları karşısına sinirlenen Osman, beklenmedik kararlar alır. Çevresini saran ihanet sarmalından yine zekası sayesinde kurtulacaktır. Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 13.01.2021 22:54
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması heyecanı daha çok artırıyor. Kuruluş Osman 41. son bölümde; Osman Bey, Türk Beyliklerini Söğüt'e çağırarak yeni kuracağı devletin ilk adımlarını atmak ister. Ancak hainlerin kurduğu tuzaklar sonrasında bazı beyler öldürülür. Osman Bey ise intikam yemini eder. Kuruluş Osman son bölümde; Osman bey dışarıda düşmanlara karşı savaş verirken, içeride ise hainlere karşı mücadele veriyor. Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.
OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU
Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.
Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.
İpin ucundaki Dündar Bey'in kendini savunmak için "Obada hain olduğundan şüphelenen sen değil miydin? Sana haber vermeye gelseydim, bunu görüp Nikola'ya yetiştirirlerdi. Kendi başıma iş gördüğüm belli olsun istedim" sözlerine Osman Bey, "Merak etmeyesin emmi. Obada tek bir hain bile bırakmayacağım.