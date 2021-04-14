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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesine benzerliği şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesine benzerliği şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit performansıyla 7'den 70'e herkesin takdirini topluyor. Durum böyle olunca Özçivit'in hayatına ilişkin her detay araştırma konusu. Ünlü oyuncunun hayatıyla ilgili araştırmalarda bulunanlar annesiyle benzerliğini görünce ''hık demiş burnundan düşmüş'' yorumunu yapamadan edemiyor. İşte Burak Özçivit ve annesi...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 05:11 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 05:13
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesine benzerliği şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla ekranlara damgasını vururken özel hayatı da merak konusu oldu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesine benzerliği şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş

Oktay Kaynarca

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesine benzerliği şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş

Oktay Kaynarca'nın annesi

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesine benzerliği şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş

Sinem Kobal

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesine benzerliği şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş

Sinem Kobal ve annesi Nuray Kobal