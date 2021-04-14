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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesine benzerliği şaşkına çevirdi: Hık demiş burnundan düşmüş
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit performansıyla 7'den 70'e herkesin takdirini topluyor. Durum böyle olunca Özçivit'in hayatına ilişkin her detay araştırma konusu. Ünlü oyuncunun hayatıyla ilgili araştırmalarda bulunanlar annesiyle benzerliğini görünce ''hık demiş burnundan düşmüş'' yorumunu yapamadan edemiyor. İşte Burak Özçivit ve annesi...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 05:11 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 05:13
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