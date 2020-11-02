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Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı bu kadar değiştirebilmiş!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde adına cenaze namazı düzenlenen efsane karakter Süleyman Çakır'ın eşi rolüyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. İpek Tenolcay'ın yıllar sonraki fotoğrafını gören Kurtlar Vadisi hayranları ''yıllar eskitememiş'' yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 02.11.2020 23:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 23:57
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Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay'ın yıllar sonraki fotoğrafı ortaya çıktı. İpek Tenolcay'ın yeni fotoğrafını gören milyonlar ''yıllar eskitememiş'' yorumunu yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...

Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Onur Bay, Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin karakterine hayat veriyor. 10 yaşında başladığı dizide yıllardır devam eden Onur Bay, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

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Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...

Spor da yapan Onur Bay kaslı vücudu ile sosyal medyayı salladı. İşte Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın son hali...

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Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...

Onur Bay

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Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...
Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı da değiştirmiş...

Onur Bay