Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın eşi rolündeydi! Yıllar İpek Tenolcay'ı bu kadar değiştirebilmiş!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde adına cenaze namazı düzenlenen efsane karakter Süleyman Çakır'ın eşi rolüyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. İpek Tenolcay'ın yıllar sonraki fotoğrafını gören Kurtlar Vadisi hayranları ''yıllar eskitememiş'' yorumunu yaptı.