HaberlerGaleriYeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!
Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı 'Orta Direk Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Orta Direk Şaban filminde Bahar Gökçe karakterini canlandıran Bahar Öztan ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...