Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!

Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.