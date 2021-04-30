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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı 'Orta Direk Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Orta Direk Şaban filminde Bahar Gökçe karakterini canlandıran Bahar Öztan ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 06:43
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Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı 'Orta Direk Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsanelerinden Orta Direk Şaban filminde Bahar Gökçe karakterini canlandıran Bahar Öztan ise son haliyle merak konusu oldu.

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Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!

ORTADİREK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir.

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Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!

Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

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Yeşilçam efsanesi Orta Direk Şaban filminin gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle şaşırttı!

İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...