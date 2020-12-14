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Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe memleketiyle olay oldu! Tahmin ettiğiniz gibi değil!
Çukur dizisinde Medet karakterine hayat veren Mustafa Kırantepe oyunculuğuyla dikkatlerden kaçmıyor. Çukur dizisiyle birlikte büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu Mustafa Kırantepe, dizide kullandığı şiveyle büyük sempati kazandı. Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe'nin hayatına ilişkin araştırmalar yapan hayranları ünlü oyuncunun memleketini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe'nin memleketi...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 05:33 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 05:35
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