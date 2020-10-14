La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı İspanyol dizisi için yeni iddialar ortaya atılıyor. Yeni sezonda bazı isimlerin kadrodan çıkarılması gündemde. Hal böyle olunca La Casa De Papel yeni sezon tarihi sorgulanan konular arasına giriyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...