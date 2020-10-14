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La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dünyanın en fazla takipçiye ulaşan dizileri arasında yer alan La Casa De Papel için geri sayım sürüyor. Büyük heyecan yaratan İspanyol dizinin yeni sezonunda izleyicileri büyük sürpriz bekliyor. Hayranları, "La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 20:20
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