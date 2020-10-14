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Seren Serengil’den kendisine hakaret yağdıran Tuğçe Tayfur’a dava!
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. İddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap veren Tuğçe Tayfur'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Tayfur'un hedefinde olan Seren Serengil, kendisini hedef alan skandal sözlerin ardından harekete geçti. Seren Serengil Tuğçe Tayfur'a dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Giriş Tarihi: 14.10.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 17:11
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