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Seren Serengil’den kendisine hakaret yağdıran Tuğçe Tayfur’a dava!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. İddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap veren Tuğçe Tayfur'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Tayfur'un hedefinde olan Seren Serengil, kendisini hedef alan skandal sözlerin ardından harekete geçti. Seren Serengil Tuğçe Tayfur'a dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 17:11
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Seren Serengil’den kendisine hakaret yağdıran Tuğçe Tayfur’a dava!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Tuğçe Tayfur'un yasak aşkında yeni gelişme. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yasak aşk iddiası ile gündem olmuş konu Seren Serengil'in sunucularından olduğu Söylemezsem Olmaz programına taşınmıştı.

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Seren Serengil’den kendisine hakaret yağdıran Tuğçe Tayfur’a dava!

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Tuğçe Tayfur'un adı son olarak evli iş adamı Tolga Bayar ile anıldı. Tolga Bayar'ın eşi Ebru Bayar'ın eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtmesi üzerine 'Yuva yıkan kadın' ilan edilen Tuğçe Tayfur'dan sosyal medya üzerinden yanıt gelmişti.

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Seren Serengil’den kendisine hakaret yağdıran Tuğçe Tayfur’a dava!

Ebru Bayar, Tolga Bayar'ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürmüş, Tolga Bayar'ın Tuğçe Tayfur'la Maslak'ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia etmişti. Ebru Bayar kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını ileri sürmüştü.

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Seren Serengil’den kendisine hakaret yağdıran Tuğçe Tayfur’a dava!

Tuğçe Tayfur'un sözlerinin hedefinde ise aldatılan eş Ebru Bayar'ı programında konuşturan Seren Serengil vardı.

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Seren Serengil’den kendisine hakaret yağdıran Tuğçe Tayfur’a dava!

'SEKS KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söylemişti:

"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.