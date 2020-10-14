Seren Serengil’den kendisine hakaret yağdıran Tuğçe Tayfur’a dava!

'SEKS KASETLERİN ORTALIKTA DOLAŞIYOR'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söylemişti:

"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım.

