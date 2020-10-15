Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan’dan konuşma yasağı

"BENİM KAFAM ERMEZ, DEVLETİN BİR BİLDİĞİ VARDIR"

Pandemi nedeniyle tiyatro başta olmak üzere bazı sanat dallarında yaşanan açmazları ve müzisyenlerin yaşadığı sıkıntıları da kendi penceresinden değerlendiren başarılı popçu, ''Bir sürü sektör yara aldı. Tiyatrocular ve müzisyenler art arda kapanıyorlar. Ama devletin bir bildiği vardır, benim kafam ermez o işlere. Bütün dünya bu pandemiden ciddi anlamda etkilendi. Restaurantlarda bile cam paravanlar çekildi masalar arasına insanların ağızlarından yanlışlıkla bir şey sıçramasın diye.'' diyerek durum tespiti yaptı.