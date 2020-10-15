Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan’dan konuşma yasağı Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan’dan konuşma yasağı
Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Ataşehir'de kış sezonunun ikinci konserini verdi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın kendisine konuşma yasağı uyguladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 08:47
Önceki akşam Ataşehir'de konser veren Serdar Ortaç gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevgilisi Seçil Gür'ün işleri dolayısıyla bu programına gelemediğini dile getirirken ''Onda kendi gençliğimi görüyorum. Çok güzel besteler yapıyor. Çok çalışkan ve azimli. Allah nazarlardan saklasın'' ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR CHLOE İLE İLGİLİ KONUŞMAK YASAK
Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili tüm soruları mahkemece verilen konuşma yasağı dolayısıyla yanıtsız bırakan başarılı sanatçı, ''Maalesef kendisi ile ilgili hiç bir soruya yanıt veremem. Konuşma yasağı var'' dedi.
Azerbaycan'da kendisi ile ilgili çıkan ölüm dedikodularına ''Bir gün muhakkak öleceğiz. Ne gün olduğu belli değil. Güzel ve günahsız yaşadım. Hiç isyan etmedim.'' sözleri ile değerlendiren Ortaç "Ölümden korkmuyorum" dedi.
"BENİM KAFAM ERMEZ, DEVLETİN BİR BİLDİĞİ VARDIR"
Pandemi nedeniyle tiyatro başta olmak üzere bazı sanat dallarında yaşanan açmazları ve müzisyenlerin yaşadığı sıkıntıları da kendi penceresinden değerlendiren başarılı popçu, ''Bir sürü sektör yara aldı. Tiyatrocular ve müzisyenler art arda kapanıyorlar. Ama devletin bir bildiği vardır, benim kafam ermez o işlere. Bütün dünya bu pandemiden ciddi anlamda etkilendi. Restaurantlarda bile cam paravanlar çekildi masalar arasına insanların ağızlarından yanlışlıkla bir şey sıçramasın diye.'' diyerek durum tespiti yaptı.
Sosyal medyayı da yakından takip ettiğini dile getiren Serdar Ortaç kendisini eleştirenleri anlayışla karşıladığını söylerken, ''Bana yandaş diyorlar. Ben yandaş filan değilim. Sadece Cumhurbaşkanı'nı seviyorum. Bazen bunlarla başa çıkmak için ilaç alıyorum, unutuyorum, uyuyorum. İşime gücüme ve sağlığıma bakıyorum. Benim sağlığımdan başka düşüncem yok artık. Yürüyemiyordum biliyorsunuz. Rabb'ime şükrediyorum ayaktayım.'' sözleriyle de eleştirilere karşı reçetesini verdi.