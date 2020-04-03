Bir Zamanlar Çukurova Perşembe gecesine damga vurdu

Demir ifadeye çağrıldı ama tam da o sırada, koğuşun geri kalanı da fenalaşınca, zehirin bakır kaplardan olduğu anlaşıldı. Züleyha'nın yanına ilk koşan, Fekeli saldırıya uğradığı için İstanbul yolundan dönen Yılmaz oldu. Ama Züleyha henüz kendine gelmemişti.

Züleyha gözünü açtığında Hünkar ile karşılaştı. Züleyha'yı cezaevinden de Demir'in zulmünden de korumak için çırpınan Hünkar, gözyaşları içinde Züleyha'ya bir söz verdi: Eğer ona bir şey olursa, Adnan'ı kimsesiz bırakmayacaktı.