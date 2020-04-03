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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe gecesine damga vurdu
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı 62'nci bölümüyle Perşembe akşamına damga vurdu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Perşembe akşamı reytinglerinde zirveyi kimseye bırakmadı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 62'nci bölümü 100 program arasında birinci oldu.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 13:10
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