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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe gecesine damga vurdu

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı 62'nci bölümüyle Perşembe akşamına damga vurdu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Perşembe akşamı reytinglerinde zirveyi kimseye bırakmadı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 62'nci bölümü 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 13:10
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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe gecesine damga vurdu

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle zirveyi kimseye bırakmadı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %17,69 izlenme oranı ve %33,40 izlenme payı, 20+ABC1'de %15,49 izlenme oranı ve %29,57 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. AB'de ise %13,12 izlenme oranı ve %26,86 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe gecesine damga vurdu

ZÜLEYHA ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın gözyaşları adeta ekrandan taştı! Evlat acısıyla kavrulurken, önce hapishanede sonra hastanede ölümle burun buruna geldi!

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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe gecesine damga vurdu

ÇİLESİ HASTANEDE DE SÜRDÜ!

Yılmaz'ın maddi desteği ile koğuştakilerle Züleyha'nın yıldızı barıştı, hatta koğuş da hanımağa oldu. Çocuklarının hasreti ise yüreğini dağlamaya devam etti. Akşam yemeğinin ardından fenalaşınca hastanaye kaldırılan Züleyha'nın haberi, hastaneden hızla şehre yayıldı! Hatip Ağa başta olmak üzere, Adana sokaklarında Demir'in kendisini aldatan eşini cezaevinde zehirlediği kulaktan kulağa yayıldı.

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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe gecesine damga vurdu

Demir ifadeye çağrıldı ama tam da o sırada, koğuşun geri kalanı da fenalaşınca, zehirin bakır kaplardan olduğu anlaşıldı. Züleyha'nın yanına ilk koşan, Fekeli saldırıya uğradığı için İstanbul yolundan dönen Yılmaz oldu. Ama Züleyha henüz kendine gelmemişti.

Züleyha gözünü açtığında Hünkar ile karşılaştı. Züleyha'yı cezaevinden de Demir'in zulmünden de korumak için çırpınan Hünkar, gözyaşları içinde Züleyha'ya bir söz verdi: Eğer ona bir şey olursa, Adnan'ı kimsesiz bırakmayacaktı.

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Bir Zamanlar Çukurova Perşembe gecesine damga vurdu

DEMİR VE ÜZÜM KIZ'IN SIRRI NE?

Hünkar'ın Züleyha ile telefonda konuştuğunu duyunca esip gürleyen Demir, farkına varmadan Üzüm'ü çok korkuttu. Evden çıkıp, bahçeye kaçan Üzüm, bir otomobile saklandı. Ancak, o otomobil, kimsenin yerini bilmediği çocuklarını görmeye gidecek olan Demir'in otomobili idi. Üzüm, Adnan ve Leyla'yı ve gittikleri ev gördü ama sesini çıkarmadı. Dönüş yolunda kaçak yolcusunu bulan Demir, hem küçük kızın gönlünü kazandı hem de onu sırdaşı yaptı.