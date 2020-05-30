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Haberler Galeri Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadığını açıkladı

Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadığını açıkladı

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin oyuncuları, müzikleriyle diziye eşlik eden Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' şarkısının klibi için yeniden bir araya geldi. Sosyal medyadan büyük ilgi gören klipte Dağhan Külegeç'in neden yer almadığı ise merak konusu oldu. Instagram'da bir canlı yayına katılan Külegeç, neden klipte yer almadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 11:50
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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadığını açıkladı

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' klibinde bir araya geldi. Klipte neden yer almadığı merak konusu olan Dağhan Külegeç'ten açıklama geldi.

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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadığını açıkladı

Instagram'da Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı hesabında gerçekleşen canlı yayına katılan Dağhan Külegeç, 'Kavak Yelleri' oyuncularının yıllar sonra bir araya geldiği Pinhani klibinde neden oynamadığı sorusunu yanıtladı.

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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadığını açıkladı

"Öncelikle klip olayı Pinhani'nin değil, 'Kavak Yelleri'nin yönetmenlerinden Jale (İncekol) Hanım'ın düşüncesiydi. Benim için durumlar karışıktı. Yönetmenle haberlerimiz çıkmıştı ama olmadı öyle bir şey. Bir şeyler oldu ama fiziksel olarak kimse kimseye bir şey yapmadı. (2009 yılında Külegeç'in sette İncekol'a sandalye fırlatıp seti terk ettiği öne sürülmüştü.)"

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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadığını açıkladı

"Benim için çok zor bir dönemdi 'Kavak Yelleri'. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Bu iletişimsizlikte daha çok benim payım var. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."

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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadığını açıkladı

"Derine girmeyeceğim ama her şeye rağmen klipte olmam gerekiyordu, benim hatam. Bütün sevenlerden özür dilerim. Benim düşüncesizliğim, biraz tembelliğim, biraz eskiler, biraz da telif konuları. Herkesten tekrar özür dilerim. İş şirketlere ait olabilir ama dizinin duygusu seyreden insanlara ait. Ben de o duyguya vefasızlık göstermiş bulundum. Son klip hariç hiçbir şeyden pişman değilim. Bir sonraki pandemide her klipte olacağım, söz."