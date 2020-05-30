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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadığını açıkladı
Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin oyuncuları, müzikleriyle diziye eşlik eden Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' şarkısının klibi için yeniden bir araya geldi. Sosyal medyadan büyük ilgi gören klipte Dağhan Külegeç'in neden yer almadığı ise merak konusu oldu. Instagram'da bir canlı yayına katılan Külegeç, neden klipte yer almadığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 11:50
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