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Kuzgun oyuncuları Burcu Biricik ve Barış Arduç hayranlarını şaşırttı

Kuzgun oyuncuları Barış Arduç ve Burcu Biricik aralarındaki uyum ile herkesin gönlünde taht kurdu. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisi tarafından beğenilen Kuzgun dizisi, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi Barış Arduç ve Burcu Biricik'le gündem oldu. Kuzgun zirveye oynamaya devam ederken Barış Arduç ve Burcu Biricik hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yaşlarını merak eden sevenleri ikilinin arasındaki yaş farkını görünce şaşırdı. İşte Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yaşları.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 17:56
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Kuzgun oyuncuları Burcu Biricik ve Barış Arduç hayranlarını şaşırttı

Kuzgun oyuncuları Barış Arduç ve Burcu Biricik aralarındaki uyum ile herkesin gönlünde taht kurdu. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisi tarafından beğenilen Kuzgun dizisi, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi Barış Arduç ve Burcu Biricik'le gündem oldu. Kuzgun zirveye oynamaya devam ederken Barış Arduç ve Burcu Biricik hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yaşlarını merak eden sevenleri ikilinin arasındaki yaş farkını görünce şaşırdı. İşte Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yaşları.

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Kuzgun oyuncuları Burcu Biricik ve Barış Arduç hayranlarını şaşırttı

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Kuzgun oyuncuları Burcu Biricik ve Barış Arduç hayranlarını şaşırttı

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

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Kuzgun oyuncuları Burcu Biricik ve Barış Arduç hayranlarını şaşırttı

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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Kuzgun oyuncuları Burcu Biricik ve Barış Arduç hayranlarını şaşırttı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991