Kuzgun oyuncuları Burcu Biricik ve Barış Arduç hayranlarını şaşırttı

Kuzgun oyuncuları Barış Arduç ve Burcu Biricik aralarındaki uyum ile herkesin gönlünde taht kurdu. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisi tarafından beğenilen Kuzgun dizisi, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi Barış Arduç ve Burcu Biricik'le gündem oldu. Kuzgun zirveye oynamaya devam ederken Barış Arduç ve Burcu Biricik hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yaşlarını merak eden sevenleri ikilinin arasındaki yaş farkını görünce şaşırdı. İşte Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yaşları.