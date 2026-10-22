Son dönemde birçok ünlü isim, doğayla iç içe bir yaşam sürmeye yöneliyor. Kimi oyunculuğu bırakarak köye yerleşirken kimi de ticarete atılıyor. Bu isimlerden biri de yıllarca ekranlarda izlediğimiz Filiz Taçbaş.

Mahallenin Muhtarları dizisinde Behiye, Arka Sokaklar dizisinde ise Ayla karakteriyle hafızalara kazınan Taçbaş, bir süredir çiftlik hayatıyla gündeme geliyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan oyuncu, zamanını tarımsal üretime ve zeytinyağı üreticiliğine ayırıyor.

Bir süredir televizyon projelerinde yer almayan Taçbaş, çiftliğindeki yaşamından kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü oyuncunun çiftliğinde bugünlerde ise zeytin hasadı telaşı yaşanıyor.

Tarlaya girerek zeytin toplayan Taçbaş, hasat sezonunun başladığını çektiği görüntülerle duyurdu. Paylaşımında, "Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon olsun" ifadelerini kullanan oyuncu, topladığı zeytinleri fabrikaya götürdü. Taçbaş, zeytinlerin işlenme sürecini de takipçileriyle paylaşarak zeytinin dalından zeytinyağına uzanan yolculuğunu gözler önüne serdi.

Filiz Taçbaş, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Taçbaş, aynı zamanda eski millî tenisçidir. Kamera karşısına ilk kez 10 yaşındayken, yönetmen Bilge Olgaç ile çalışan bir yapımda geçti.

Oyunculuk kariyeri boyunca Arka Sokaklar, Ah Neriman, Bütün Çocuklarım, Koçum Benim, Eve Dönüş ve Çukur gibi birçok yapımda rol aldı. Sanat hayatının yanı sıra tenise de devam eden Taçbaş, profesyonel sporculuk geçmişiyle tanınıyor.

Filiz Taçbaş, 2000 yılında tenis antrenörü Cahit Yavuz ile evlendi. Bu evlilikten bir kızı dünyaya gelen Taçbaş, 2011 yılında eşinden boşandı.Son yıllarda şehir yaşamından uzaklaşan Filiz Taçbaş, İzmir'in Aliağa ilçesine yerleşerek tarımla uğraşmaya başladı.