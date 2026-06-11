Kutsi’nin "Doktorlar" imtihanı! Hayranından gelen soru şoke etti

Doktorlar"ın Levent'i Kutsi, yıllar sonra karşılaştığı o soruyla şaşkına döndü. Konseri sırasında bir hayranının "Ela'yı neden bıraktın?" çıkışıyla neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı, dizideki o trajik nikah sahnesi yüzünden 20 yıldır aralıksız beddua işittiğini itiraf ederek sosyal medyayı salladı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Doktorlar dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dizinin unutulmaz karakterlerinden Beyin Cerrahı Levent Atahanlı'ya hayat veren ünlü şarkıcı Kutsi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde hiç beklemediği bir "hesap sorma" ile karşılaştı.

NİKAH MASASINDAKİ O SAHNE UNUTULMADI Dizinin 2006-2011 yılları arasında yayınlandığı dönemde, izleyicileri ekran başına kilitleyen en dramatik anlardan biri şüphesiz Levent'in, Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Ela karakterini nikah masasında terk ettiği sahneydi. Büyük yankı uyandıran bu sahne, aradan geçen 20 yıla rağmen hafızalardan silinmediğini bir kez daha kanıtladı.

KONSERDE "NEDEN ELA'YI BIRAKTIN?" SORUSU Kutsi'nin sahne performansı sırasında kalabalığın arasından yükselen "Ela'yı neden bıraktın?" sorusu, sanatçıyı şaşkına çevirdi. Şarkısına kısa bir süreliğine ara veren Kutsi, yıllardır süregelen bu duruma esprili bir dille isyan etti.

"20 YILDIR BEDDUA İŞİTİYORUM" Ünlü sanatçının sosyal medyada viral olan o yanıtı ise şu şekilde oldu: "Ama bu bir soru değil ki, bu bir 'başlık'. Niye beni suçluyorsun? Onu Levent'e soracaksın. Ama zor bir sahneydi. O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum!"

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU Kutsi'nin, kurgusal bir karakterin sorumluluğunu gerçek hayatta hala üzerinde taşıdığını itiraf ettiği bu anlar, konser alanında kahkahalarla karşılandı. Videonun sosyal medyaya düşmesiyle birlikte kısa sürede viral olan görüntüler, izleyicileri tekrar "Doktorlar" nostaljisine sürükledi.