Eleştiriye şık cevap! Özge Ulusoy, Ava Yaman’ı övgüye boğdu

Taşacak Bu Deniz dizisinin genç yeteneği Ava Yaman, dizinin sezon finali kutlamasında tercih ettiği kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Son olarak Özge Ulusoy, eleştirilerin haksız olduğunu belirterek Yaman'a övgüler yağdırdı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin başarılı oyuncusu Ava Yaman, dizinin sezon finali kutlamasında tercih ettiği kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI! Dizide hayat verdiği "Eleni" karakteriyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu, gala gecesindeki kombiniyle bazı çevrelerin acımasız eleştirilerine maruz kalsa da, sektörün önde gelen isimlerinden Yaman'a güçlü bir destek geldi.

"İSTEDİĞİNİ GİYİNSİN, HER HALİYLE ÇOK GÜZEL" 2. Sayfa'nın haberine göre; Genç oyuncunun tarzını ve doğal duruşunu savunan Özge Ulusoy, eleştirilerin haksız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Pırıl pırıl gencecik bir kız, istediğini giyinsin. Bunu eleştirmek kimseye düşmez; her haliyle çok güzel gözüküyor."

BESTEMSU ÖZDEMİR: "GENÇ KIZLARIMIZ AVA'YI ÖRNEK ALMALI" Ava Yaman'a bir destek de oyuncu arkadaşı Bestemsu Özdemir'den geldi. Yaman'ın sadeliğine ve kendi gibi olmasına vurgu yapan Özdemir, genç oyuncunun duruşunu takdirle karşıladığını şu sözlerle dile getirdi: "Bayılıyorum ben kendisine; sadeliğine, kendi olma haline ve hiç kimseye özenmemesine bayılıyorum. Keşke genç kızlarımız onu örnek alsalar. Yaşıtları gibi davranan nadir insanlardan biri. 'Kim Kardashian'lardansa keşke Ava'yı örnek alsalar diye düşünüyorum."

"ASIL PROBLEM NEYE BAKTIĞINIZI TERCİH ETTİĞİNİZDİR" Ava Yaman'a destek veren isimlerden biri de başarılı oyuncu Erkan Avcı olmuştu. Deneyimli oyuncu, genç oyuncuların dış görünüşleri üzerinden yapılan yorumların zaman zaman asıl konuyu gölgelediğine dikkat çekti. "Bir insanın ne giydiği, ne kadar makyaj yaptığı ya da ne kadar "gala estetiğine" uyduğu; yeteneği, emeği ve sanatçı kimliği hakkında hiçbir şey söylemez. HİÇ. Oyuncunun performansını konuşmak yerine elbisesi konuşuluyorsa, belki de asıl problem neye bakmayı tercih ettiğinizdir.