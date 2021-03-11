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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kutsi ve Sibel Ülker sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan kareler Kutsi ve Sibel Ülker sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan kareler
Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi olan Sibel Ülker ile 4 aydır birlikte olan şarkıcı, sessiz sedasız evlendi.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 09:44
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le evlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uçankuş TV'nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'te 1 hafta önce nikâh masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker'in nikâhını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.
Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması aşkı ortaya çıkarmıştı.
Kutsi'nin sekiz yıl birliktelik yaşadığı Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Sibel Ülker'le nikah masasına oturması sevenlerini şaşırttı.
AYRILIĞI ÇIPA DUYURMUŞTU
Feyza Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş
"Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.