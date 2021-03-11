Kutsi ve Sibel Ülker sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan kareler

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi olan Sibel Ülker ile 4 aydır birlikte olan şarkıcı, sessiz sedasız evlendi.