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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman Türkiye’yi ekrana kilitledi! Zirveyi kimseye bırakmadı Kuruluş Osman Türkiye’yi ekrana kilitledi! Zirveyi kimseye bırakmadı
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 49. bölümüyle yine tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. En çok izlenmeyle reyting listesinin başında olan dizi, #BirlikOlursak etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sıraya oturan ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 49'uncu bölümüne, Kara Şaman Togay'ın, Osman Bey'in toyuna düzenlediği saldırı ve Malhun Hatun'un yaralanması damga vurdu.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 12:02
Kara Şaman Togay'ın, Noyan'ın oğlu olduğunun anlaşılması ile Moğol tehlikesinin büyüklüğü ortaya çıktı. Osman Bey, Söğüt'te kurulacak beyler toyu için her türlü tedbirin alınmasını emretti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Melik ve Süleyman'la buluşan Togay ise Söğüt'teki Beyler toyuna saldırı düzenleyerek Osman Bey'in itibarını zedelemeyi ve Türk birliğinin önüne geçmeyi planladığını açıkladı. Melik ve Süleyman, Togay'a ihtiyacı olan istihbaratı sağladı.
Söğüt'teki beyler toyuna, Dodurga Beyi haricindeki tüm Türk obalarının Beyleri katıldı. Osman Bey, Beylere İnegöl Kalesi'ni fethetme planını açıkladı. Bu esnada Melik ve Süleyman'ın tarif ettiği gizli geçitten Toy'un yapıldığı hana sızan Togay, Dodurga Beyi'nin mührünün işlendiği zehirli okla Umur Bey'i hedef aldı. Ardından 'Uçan Ateş'i kullanarak handa büyük bir patlamaya sebep olan Togay, peşine düşen Alpleri atlatmayı başardı.
Toya yapılan bu saldırı Osman Bey'i, Beylerin gözünde zor duruma düşürürken, okun üzerinde bulunan mühür şüphelerin Dodurga Beyi İvaz üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.
TÜRKİYE 'KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 49'uncu bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.