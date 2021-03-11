Kuruluş Osman Türkiye’yi ekrana kilitledi! Zirveyi kimseye bırakmadı

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 49. bölümüyle yine tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi. En çok izlenmeyle reyting listesinin başında olan dizi, #BirlikOlursak etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sıraya oturan ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 49'uncu bölümüne, Kara Şaman Togay'ın, Osman Bey'in toyuna düzenlediği saldırı ve Malhun Hatun'un yaralanması damga vurdu.