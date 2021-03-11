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Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetmişti! "Kardeşim kimsesiz, sahipsiz değil"

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay geçirdiği kaza sonucunu hayatını kaybetti. Rol aldığı klipler, diziler ve reklam filmleriyle ekranların en çok aranan isimlerinden olduğu sırada her şeyi bırakıp Tayland'a yerleşen Çantay, matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştı. 47 yaşındaki eski modelin cenazesi önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.

Giriş Tarihi: 11.03.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 09:37
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Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetmişti! Kardeşim kimsesiz, sahipsiz değil

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 47 yaşındaki eski modelin cenazesi önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.

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Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetmişti! Kardeşim kimsesiz, sahipsiz değil

MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI

Hürriyet'in haberine göre, kazanın nasıl olduğunu anlatan Çantay'ın eski dostu Tuğrul Odabaş "Biz bir yıldır konuşmuyorduk, ben ona kızgındım biraz. Ama asker arkadaşım üç gün önce yanımda onunla telefonla konuştu. Hatta ona 'Motor kullanma' diyerek kızdı. Kaza pazar günü gerçekleşmiş, mobilet gibi bir motoru vardı onunla yapmış" dedi.

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Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetmişti! Kardeşim kimsesiz, sahipsiz değil

Ailesinin cenazeye sahip çıkmadığı haberlerinin doğruyu yansıtmadığını belirten Odabaş, "Bu haberlerin asla aslı astarı yok. Ailesi perişan. COVID nedeniyle bürokratik bir süreç var. Bir firma ve konsolosluk aracılığıyla 1 hafta-10 gün içerisinde cenazesinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor" diye konuştu.

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Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetmişti! Kardeşim kimsesiz, sahipsiz değil

ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Odabaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel, naif bir adamdı. Mahcup biriydi. Yakın dönemde geri dönmeyi planlıyordu. Çok üzgünüm." Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetmişti! Kardeşim kimsesiz, sahipsiz değil

İLK ERKEK GÜZELİ

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Çantay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıfında öğrenciyken 'Mr. Turkey 95 Yarışması'na katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Bir yıl sonra yapılan 'Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve 3'üncü oldu.

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