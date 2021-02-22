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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar

Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar

Targun Hatun rolüyle Kuruluş Osman'da yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz Ağustos ayında Cansel Elçin ile nikah masasına oturmuştu. İş yoğunlukları nedeniyle o dönem balayına çıkmayan çift tatilin yolunu tuttu. Senaryo gereği diziden ayrılan Bayat ve Elçin'in balayı rotası Meksika oldu. Meksika'da sıcak havasının tadını çıkaran çiftin tatil kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 14:23
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar

Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, senaryo gereği ölerek rekortmen diziye veda etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar

Geçtiğimiz ağustos ayında nikâh masasına oturan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, işlerinin yoğunluğundan dolayı balayına çıkamamıştı. Oyuncu çift, yeni projeleri öncesi gecikmiş balayı için Meksika'yı tercih etti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar

İstanbul'un soğuğundan Meksika'nın güneşli ve sıcak havasına uçan çift, bu vesileyle Elçin'in Meksiko City'de yaşayan akrabalarını da ziyaret etti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar

Ardından ülkenin en turistik şehri Cancun'a geçen çift, burada Karayipler'in serin sularında denizin tadını çıkardı.
Mutlu bir evlilikleri bulunan ünlü çift, 2020 yılının Ağustos ayında uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar

İki ünlü isim evlenmeden önce rol aldıkları Özcan Deniz'in Senkron isimli dizisiyle önümüzdeki günlerde Gain ekranında hayranlarının karşısına çıkacak.