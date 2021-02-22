Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar

Ardından ülkenin en turistik şehri Cancun'a geçen çift, burada Karayipler'in serin sularında denizin tadını çıkardı.

Mutlu bir evlilikleri bulunan ünlü çift, 2020 yılının Ağustos ayında uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı.

