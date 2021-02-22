Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
Targun Hatun rolüyle Kuruluş Osman'da yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz Ağustos ayında Cansel Elçin ile nikah masasına oturmuştu. İş yoğunlukları nedeniyle o dönem balayına çıkmayan çift tatilin yolunu tuttu. Senaryo gereği diziden ayrılan Bayat ve Elçin'in balayı rotası Meksika oldu. Meksika'da sıcak havasının tadını çıkaran çiftin tatil kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 22.02.2021 14:23
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
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5
Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
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5
Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar
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5
Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı! Soluğu Meksika’da aldılar