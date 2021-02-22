Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı diziyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Deniz, sosyal medyada da en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Dizide Alina Boz ile aralarında yakaladıkları uyumla seyircilerden tam not alan Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Deniz hakkında en çok merak edilenlerden biri nereli olduğu oldu. İşte Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve birçok ünlü ismin memleketi...