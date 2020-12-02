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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat Targun Hatun’u anlattı: Boyun eğmek onun doğasında yok Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat Targun Hatun’u anlattı: Boyun eğmek onun doğasında yok
Kuruluş Osman'a Targun Hatun karakteriyle dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, adından söz ettirdi. Osman Bey'in yanında Kayı Obası'na gelişiyle tüm dengeleri altüst eden Zeynep Tuğçe Bayat, diziyi ve rolünü anlattı. Canlandırdığı karakterle benzer yanları olduğuna dikkat çeken Bayat, Targun Hatun için "Sıra dışı bir kadın. Güçlü ama bir o kadar da asi. Gücün kimin elinde olduğu onun için fark etmiyor. Boyun eğmek doğasında yok." dedi.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 15:26
Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman'da ilk kez 34'üncü bölümde izleyici karşısına çıkan Targun Hatun, adından sıkça söz ettiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Kuruluş Osman'ın 36'ncı bölüm fragmanında Osman Bey'in "Targun Hatun gayrı benim nikâhlım olacaktır" sözleri dikkat çekerken; karaktere hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, diziyi ve rolünü anlattı.
Targun Hatun'la ilgili "Daha önce oynadığım karakterlere de benzemiyor Targun. İsmini bile çok seviyorum" diyen Bayat, karakterle benzeştiği yönleri "Targun'la bazı özelliklerimiz göz ardı edilemeyecek kadar benziyor. Kararlı, zorluklardan yılmayan, başkalarının onun için çizdiği sınırlamalara boyun eğmeyen biri. Ama bir taraftan da şefkatli, ailesine ve sevdiklerine çok derinden bağlı. Buralarda birleşiyoruz sanırım" sözleriyle anlattı.
"SIRA DIŞI BİR KADIN"
Kayı Obası'na gelişiyle dengeleri değiştiren Targun Hatun için "Sıra dışı bir kadın. Güçlü ama bir o kadar da asi. Gücün kimin elinde olduğu onun için fark etmiyor. Boyun eğmek doğasında yok. Savaşçı bir bey kızı olarak Osman'ın yanında obaya girdiği an herkes bunu fark ediyor" şeklinde konuşan başarılı oyuncu, karakterinin Osman Bey'le ilişkisi ile ilgili ise "Gelecek bölümlerle ilgili çok bilgi veremiyorum ama Targun, Osman Bey'i tanımaya başladıkça obada tansiyonun yükseleceğini söyleyebilirim" diyerek 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin heyecanını artırdı.