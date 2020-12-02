Kuruluş Osman’ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat Targun Hatun’u anlattı: Boyun eğmek onun doğasında yok

"SIRA DIŞI BİR KADIN"

Kayı Obası'na gelişiyle dengeleri değiştiren Targun Hatun için "Sıra dışı bir kadın. Güçlü ama bir o kadar da asi. Gücün kimin elinde olduğu onun için fark etmiyor. Boyun eğmek doğasında yok. Savaşçı bir bey kızı olarak Osman'ın yanında obaya girdiği an herkes bunu fark ediyor" şeklinde konuşan başarılı oyuncu, karakterinin Osman Bey'le ilişkisi ile ilgili ise "Gelecek bölümlerle ilgili çok bilgi veremiyorum ama Targun, Osman Bey'i tanımaya başladıkça obada tansiyonun yükseleceğini söyleyebilirim" diyerek 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin heyecanını artırdı.