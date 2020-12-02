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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Müjgan'ın yalanı tüm dengeleri değiştirecek! Yeni Züleyha herkesi şaşırtacak Bir Zamanlar Çukurova’da Müjgan'ın yalanı tüm dengeleri değiştirecek! Yeni Züleyha herkesi şaşırtacak
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, Müjgan'ın hamilelik yalanını itiraf etmesi Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrını değiştirecek, yeni Züleyha ise herkesi şaşkına çevirecek. Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur olan Züleyha, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadın haline gelecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:40 YENİ ZÜLEYHA HERKESİ ŞAŞIRTACAK!
Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir! Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir! Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!
DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!
Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.
MÜJGAN'IN HESAPSIZ YALANI BEHİCE'NİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRİR
Bir yandan Fikret'ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha'ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan'ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir
FEKELİ HEM DEDİKODULARIN HEM YILMAZ'IN ÖFKESİNİN KARŞISINDA!
İki evladı arasında zor anlar yaşayan Fekeli, Müjgan'ın itirafı ile kendini bambaşka bir krizin ortasında bulur. Kendisinden duyulan şüpheye çok bozulan Fikret'in gönlünü yapması gerekecektir. Üsteli, Yılmaz'ın gözünün dönmesine neden olan dedikoduyu da bitirmek yine Fekeli'ye kalır! Yılmaz'ın cezalandırdığı Müjgan ve Behice'nin bu cezayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünse de vicdanı yine de onlara yardım etmekten yanadır.