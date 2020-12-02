Bir Zamanlar Çukurova’da Müjgan'ın yalanı tüm dengeleri değiştirecek! Yeni Züleyha herkesi şaşırtacak

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, Müjgan'ın hamilelik yalanını itiraf etmesi Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrını değiştirecek, yeni Züleyha ise herkesi şaşkına çevirecek. Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur olan Züleyha, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadın haline gelecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...