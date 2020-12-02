Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar

ATV ekranlarında bir dönem rekorlar kıran Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman, ortaya çıkan sosyal medyayı salladı. Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.