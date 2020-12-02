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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar
ATV ekranlarında bir dönem rekorlar kıran Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman, ortaya çıkan sosyal medyayı salladı. Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 16:27
ATV'nin reyting rekortmeni dizileri arasına adını yazdıran Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman, magazin dünyasının merkezine oturdu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Öykü Gürman, yıllar önceki fotoğraflarıyla da sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öykü Gürman'ın eski fotoğrafları sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın eski fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.
Yüsra Geyik
Kerimhan Duman