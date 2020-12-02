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Haberler Galeri Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar

ATV ekranlarında bir dönem rekorlar kıran Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman, ortaya çıkan sosyal medyayı salladı. Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 16:27
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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar

ATV'nin reyting rekortmeni dizileri arasına adını yazdıran Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman, magazin dünyasının merkezine oturdu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Öykü Gürman, yıllar önceki fotoğraflarıyla da sosyal medyayı salladı.

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar

Öykü Gürman'ın eski fotoğrafları sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın eski fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar

Yüsra Geyik

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın fotoğrafları beğeni topladı! İşte o pozlar

Kerimhan Duman