30 Ekim 2021, Cumartesi
Kuruluş Osman’ın yıldızı Yıldıray Şahinler: Bu ekipte yer almak büyük şans
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna Bilecik Tekfuru 'Rotagus' karakteriyle dahil olan Yıldıray Şahinler, hem rolü hem de kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Günaydın yazarı İlker Gezici'ye konuşan Şahinler, "Bu dizide, bu ekipte yer almak bir oyuncu için büyük şans" dedi. İşte İlker Gezici'nin o yazısı...
Giriş Tarihi: 30.10.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 10:48
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