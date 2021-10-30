30 Ekim 2021, Cumartesi
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel çılgına döndü! Takipçisine küfür etti
Şarkıları ve açıklamalarıyla sanat dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki'nin annesi de kızı kadar ünlü oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Havva Öztel, takipçileriyle soru cevap yaptı. Ancak gelen bir soru karşısında çılgına dönen Öztel, takipçisine küfür yağdırdı.
Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:19
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap