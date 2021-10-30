Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel çılgına döndü! Takipçisine küfür etti

İŞTE HAVVA ÖZTEL'İN O YANITI

'Kafan k.çında mı taşıyorsun? Çocuklarımın başarısının arkasına neden saklanayaım? Bilakis onların başarısı benim gururum benim başarım. Benim yetiştirdiğim çocuklar ve şundan emin olabilirsiniz, onların karşısına her zaman başarılı bir anne örneği olmuştur.'