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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel çılgına döndü! Takipçisine küfür etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel çılgına döndü! Takipçisine küfür etti

Şarkıları ve açıklamalarıyla sanat dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki'nin annesi de kızı kadar ünlü oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Havva Öztel, takipçileriyle soru cevap yaptı. Ancak gelen bir soru karşısında çılgına dönen Öztel, takipçisine küfür yağdırdı.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:19
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den takipçisine küfürlü cevap

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den takipçisine küfürlü cevap

Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olurken annesi Havva Öztel de kızından geri kalmadı. Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den takipçisine küfürlü cevap

Bu defa takipçileriyle soru- cevap yapan Öztel, bir takipçisinden gelen soruyu görünce sinirlerine hakim olamadı.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den takipçisine küfürlü cevap

TAKİPÇİSİNE KÜFÜR ETTİ

"Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu karşısında sinirlenen Öztel, ağzını bozarak küfür etti.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisine küfürlü cevap
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den takipçisine küfürlü cevap

İŞTE HAVVA ÖZTEL'İN O YANITI

'Kafan k.çında mı taşıyorsun? Çocuklarımın başarısının arkasına neden saklanayaım? Bilakis onların başarısı benim gururum benim başarım. Benim yetiştirdiğim çocuklar ve şundan emin olabilirsiniz, onların karşısına her zaman başarılı bir anne örneği olmuştur.'