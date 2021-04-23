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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 23 Nisan’ı o kareyle kutladı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 23 Nisan’ı o kareyle kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılı tüm ülkede kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Arkın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar çekilmiş kareyi paylaşarak kutladı. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 11:41
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 23 Nisan’ı o kareyle kutladı

İREM DERİCİ

"Senin de 23 Nisan'ın kutlu olsun hicran bakışlı yavrum."

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 23 Nisan’ı o kareyle kutladı

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı..."

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 23 Nisan’ı o kareyle kutladı

MEHMET ALİ ERBİL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 23 Nisan’ı o kareyle kutladı

TÜRKAN ŞORAY

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili çocuklar; Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sizlere armağan ettiği, bu çok değerli bayramınızı, her zaman coşku ve mutlulukla kutlamanızı dilerim..."

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 23 Nisan’ı o kareyle kutladı

İBRAHİM BÜYÜKAK

"23 Nisan kutlu olsun..."