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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 23 Nisan’ı o kareyle kutladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yılı tüm ülkede kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Arkın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar çekilmiş kareyi paylaşarak kutladı. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 11:41
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