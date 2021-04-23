Fahriye Evcen’in doğal güzelliği hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile kendisine hayran bırakan Evcen, doğal güzelliğini takipçileriyle paylaştı. Makyajsız fotoğrafıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncu, akşam güneşine karşı çekildiği fotoğraflarıyla adeta sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı ve makyajsız hali...