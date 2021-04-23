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Haberler Galeri Fahriye Evcen’in doğal güzelliği hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Fahriye Evcen’in doğal güzelliği hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile kendisine hayran bırakan Evcen, doğal güzelliğini takipçileriyle paylaştı. Makyajsız fotoğrafıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncu, akşam güneşine karşı çekildiği fotoğraflarıyla adeta sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı ve makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:07
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Fahriye Evcen’in doğal güzelliği hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Burak Özçivit ile mutlu birlikteliklerini oğlu Karan ile taçlandıran Fahriye Evcen Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Fahriye Evcen’in doğal güzelliği hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen Instagram hesabından doğal hallerini paylaştı.

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Fahriye Evcen’in doğal güzelliği hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafında filtre kullanmayan Evcen'e beğeni yağdı.

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Fahriye Evcen’in doğal güzelliği hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Fahriye Evcen'in akşam güneşine karşı yeni selfie paylaşımları adeta sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Fahriye Evcen'in bir birinden güzel en doğal halleri…

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Fahriye Evcen’in doğal güzelliği hayran bıraktı! Paylaşımına beğeni yağdı

Fahriye Evcen