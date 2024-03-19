19 Mart 2024, Salı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten itiraf! "Çocuklarım oyuncu olmak isterse..."
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile magazin gündeminde sıkça alan alıyor. Hayranları tarafından büyük ilgi gören Özçivit, son olarak Moskova'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Yakışıklı oyuncu Türk dizilerini, çalışma temposunu, modellikten oyunculuğa geçiş serüvenini ve özel hayatını anlattı. İşte Burak Özçivit'ten samimi açıklamalar...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:59
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