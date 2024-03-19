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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten itiraf! "Çocuklarım oyuncu olmak isterse..."

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten itiraf! "Çocuklarım oyuncu olmak isterse..."

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile magazin gündeminde sıkça alan alıyor. Hayranları tarafından büyük ilgi gören Özçivit, son olarak Moskova'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Yakışıklı oyuncu Türk dizilerini, çalışma temposunu, modellikten oyunculuğa geçiş serüvenini ve özel hayatını anlattı. İşte Burak Özçivit'ten samimi açıklamalar...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:59
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten itiraf! Çocuklarım oyuncu olmak isterse...

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Moskova'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Yoğun ilgi gören ünlü oyuncu, Türk dizilerinin yanı sıra çalışma temposu, modellikten oyunculuğa geçiş serüveni ve özel hayatı hakkında da konuştu. Özçivit, etkinlikte Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki başarısından bahsederek, deneyimlerini ve yaşadığı serüvenleri paylaştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten itiraf! Çocuklarım oyuncu olmak isterse...

Sabah'ta yer alan habere göre; Özçivit özel hayatı hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığım iş gereği at binmem, kılıçla uğraşmam, aksiyon bilmem gerekiyor. Zaten bunları biliyorsanız bu işlere başlayabiliyorsunuz...

Türk dizileri yurt dışında çok seviliyor. Dizilerin çekim şartları epey zorlu oluyor. Normalde 6 gün çalışıyoruz, 1 gün iznimiz oluyor. Aslında biz dizilerde çok kısa sürede film çekiyor gibiyiz. Türklerin yapısında pratiklik vardır, bu bizim avantajımız. Dünyanın her yerinde Türklerin ön plana çıkmasının sebebi budur. Biz kendimizden feragat ediyoruz ve çok çalışıyoruz.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten itiraf! Çocuklarım oyuncu olmak isterse...

AİLEMLE GURUR DUYUYORUM

Boş zamanım çok olmuyor ama çekimlerden geri kalan vaktimi aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime ayırıyorum. Aile olmak hayattaki en önemli şeylerden biri. Benim hayatımdaki en büyük değerim ailem. Onlarla gurur duyuyorum.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten itiraf! Çocuklarım oyuncu olmak isterse...

Hayatta istediğiniz kadar plan yapın, hayat sizi bazı yerlere götürebilir. Önemli olan istediğinizi, aradığınızı bulmak. Modellikle başladım işe yıllar önce. Üzerinden zaman geçti oyunculuğa başladım, 17-18 sene önce dizilerde oynadım, tecrübe kazandım ve bugünlere geldim. Bu çok planlayabileceğiniz bir şey değil. Yaptığınız işe değer vermek, saygı duymak ve en iyisini yapmak önemli.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten itiraf! Çocuklarım oyuncu olmak isterse...

Kendime hobi alanı bulamıyordum, bu nedenle bildiğim alana döndüm, yeniden çizmeye başladım. Yakın zamanda sergi açmak istiyorum. Oyunculuk gereği, ağlamanız gerekiyorsa ağlıyorsunuz. Ağlamak biraz refleksle ilgili. Bir süre sonra çok ağlayınca normal bir sahne gelince de ağlayabiliyorsunuz.