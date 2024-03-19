Emel Müftüoğlu'nun Sezen Aksu paylaşımı gündem oldu! Minik Serçe'nin hastane künyesi dikkat çekti! "Yiyerek zayıflıyor"

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından hesabından yakın dostu 'minik serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun son halini paylaştı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Sezen Aksu, son haliyle dikkat çekerken, bileğindeki hasta künyesi, sevenlerini endişelendirdi. Müftüoğlu'nun bu paylaşımı, Sezen Aksu'nun sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. İşte o fotoğraf...