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Emel Müftüoğlu'nun Sezen Aksu paylaşımı gündem oldu! Minik Serçe'nin hastane künyesi dikkat çekti! "Yiyerek zayıflıyor"

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından hesabından yakın dostu 'minik serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun son halini paylaştı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Sezen Aksu, son haliyle dikkat çekerken, bileğindeki hasta künyesi, sevenlerini endişelendirdi. Müftüoğlu'nun bu paylaşımı, Sezen Aksu'nun sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. İşte o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:36
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Emel Müftüoğlu’nun Sezen Aksu paylaşımı gündem oldu! Minik Serçe’nin hastane künyesi dikkat çekti! Yiyerek zayıflıyor

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Emel Müftüoğlu’nun Sezen Aksu paylaşımı gündem oldu! Minik Serçe’nin hastane künyesi dikkat çekti! Yiyerek zayıflıyor

Müftüoğlu paylaşımına "Yiyerek zayiflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.

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Emel Müftüoğlu’nun Sezen Aksu paylaşımı gündem oldu! Minik Serçe’nin hastane künyesi dikkat çekti! Yiyerek zayıflıyor

Yakın dostu Sezen Aksu'nun tost yediği sırada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Müftüoğlu'nun bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Emel Müftüoğlu’nun Sezen Aksu paylaşımı gündem oldu! Minik Serçe’nin hastane künyesi dikkat çekti! Yiyerek zayıflıyor

Ancak, fotoğrafta Sezen Aksu'nun bileğindeki hastane künyesi dikkat çekti ve bu durum sevenlerini meraklandırdı.

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Emel Müftüoğlu’nun Sezen Aksu paylaşımı gündem oldu! Minik Serçe’nin hastane künyesi dikkat çekti! Yiyerek zayıflıyor

Yorumlarda Aksu'nun sağlığıyla ilgili sorular yer aldı.