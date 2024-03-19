Esra Erol'da büyük gerginlik! Eşler kavga etti | Stüdyoda birbiri üzerine yürüyen eşleri görevliler ayırdı
ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Getçğimiz günlerde programa katılan Hüseyin Polat bir yıl önce evlendiği karısı Emine Polat'ın evi terk ettiğini, karısıyla barışmak için programa geldiğini açıkladı. Esra Erol "Eşinizin kılık kıyafetiyle ilgili şikâyeti var mıydı?" diye sordu. Hüseyin Polat kendisini karısının giydirdiğini, bunca zaman krem bile sürmediğini karısının isteğiyle bakım yapmaya başladığını, krem sürdüğünü hatta babet çorap giydiğini anlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Hüseyin, Emine'nin projeksiyona yansıyan fotoğrafına koşarak, "Emine'm, geri dön. Ben sana ne yaptım? " diyerek hüngür hüngür ağladı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. 'Sarı Papatyam' dediği eşi bugün canlı yayına çıktı. Ancak eşler arasında sinirler gerildi. Stüdyoda birbiri üzerine yürüyen eşleri görevliler ayırdı.
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