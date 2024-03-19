19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Erol'da büyük gerginlik! Eşler kavga etti | Stüdyoda birbiri üzerine yürüyen eşleri görevliler ayırdı

Esra Erol'da büyük gerginlik! Eşler kavga etti | Stüdyoda birbiri üzerine yürüyen eşleri görevliler ayırdı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Getçğimiz günlerde programa katılan Hüseyin Polat bir yıl önce evlendiği karısı Emine Polat'ın evi terk ettiğini, karısıyla barışmak için programa geldiğini açıkladı. Esra Erol "Eşinizin kılık kıyafetiyle ilgili şikâyeti var mıydı?" diye sordu. Hüseyin Polat kendisini karısının giydirdiğini, bunca zaman krem bile sürmediğini karısının isteğiyle bakım yapmaya başladığını, krem sürdüğünü hatta babet çorap giydiğini anlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Hüseyin, Emine'nin projeksiyona yansıyan fotoğrafına koşarak, "Emine'm, geri dön. Ben sana ne yaptım? " diyerek hüngür hüngür ağladı. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. 'Sarı Papatyam' dediği eşi bugün canlı yayına çıktı. Ancak eşler arasında sinirler gerildi. Stüdyoda birbiri üzerine yürüyen eşleri görevliler ayırdı.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 05:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 05:55
  • 1
  • 17
Esra Erol’da büyük gerginlik! Eşler kavag etti: Araya Esra Erol girdi | Onu terk eden Sarı Papatyası için hüngür hüngür ağlamıştı...

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

  • 2
  • 17
Esra Erol’da büyük gerginlik! Eşler kavag etti: Araya Esra Erol girdi | Onu terk eden Sarı Papatyası için hüngür hüngür ağlamıştı...

Hüseyin Polat bir yıl önce evlendiği karısı Emine Polat'ın evi terk ettiğini, karısıyla barışmak için programa geldiğini açıkladı. Esra Erol "Eşinizin kılık kıyafetiyle ilgili şikâyeti var mıydı?" diye sordu.

  • 3
  • 17
Esra Erol’da büyük gerginlik! Eşler kavag etti: Araya Esra Erol girdi | Onu terk eden Sarı Papatyası için hüngür hüngür ağlamıştı...

Hüseyin Polat kendisini karısının giydirdiğini, bunca zaman krem bile sürmediğini karısının isteğiyle bakım yapmaya başladığını, krem sürdüğünü anlattı. Esra Erol Hüseyin Bey'in metroseksüel bir adam olduğunu söyledi.

  • 4
  • 17
Esra Erol’da büyük gerginlik! Eşler kavag etti: Araya Esra Erol girdi | Onu terk eden Sarı Papatyası için hüngür hüngür ağlamıştı...

Hüseyin beyin açıklamaları şöyle: "Buradan eşime sesleniyorum. Yaşım 60 ama 18'lik sevda ile buraya geldim. 40 tane doktor kalbimi yarsa sevgimi çıkaramaz. 1 yıllık hayat arkadaşım. Öz teyzemin kızı. İlk eşimi kanser sebebiyle kaybettim. 20 yıldır duldu. Bana dayı diyordu ama sonra teklifimi kabul etti. 1 yıldır evliydik. Ben Manisa'da çalışırken bir rüya gördüm. Rüyamda Emine için bir erkekle yumruk yumruğa kavga ediyorduk. Rüyamda bile Emine'yi kıskanıyordum. Ben gördüğüm kötü rüyayı söylediğimde bana "Saçmalama" dedi. Ardından ise telefonu kapattı.

  • 5
  • 17
Esra Erol’da büyük gerginlik! Eşler kavag etti: Araya Esra Erol girdi | Onu terk eden Sarı Papatyası için hüngür hüngür ağlamıştı...

O benim bir papatyam iki gözümün çiçeği. Ben ona çok değer verdim. İşten geliyordum. Bütün temizliği ben yapıyordum. Öyle değer verdim. Bana "kadife pantolon giymeyeceksin" dedi. Ben onun için kabul ettim. Ben onun istediği her şeyi yerine getirdim. Bu giyimi bile o bana verdi. Ben krem pantolon bilmezdim. Onun için babet çoraplar giydim. Yüzüme krem sürmeyi ondan öğrendim. Lütfen bana onu geri getirin.