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Hollywood cinayetinde yeni gelişme! Alec Baldwin 5 yıl hapisten kurtuldu

Alec Baldwin, "Rust" filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Kazanın soruşturmasında geçen ay bir gelişme yaşanmış, savcılık, bir yılı aşkın soruşturmanın ardından Baldwin ve set ekibinin "kasıtsız adam öldürme"den suçlanacağını açıklamıştı. Baldwin davada büyük bir zafer elde etti. Savcılık, 5 yıllık hapis cezası artırımından vazgeçti.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 16:11
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Hollywood cinayetinde yeni gelişme! Alec Baldwin 5 yıl hapisten kurtuldu

Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazanın soruşturmasında geçen ay bir gelişme yaşanmış, savcılık, bir yılı aşkın soruşturmanın ardından Baldwin ve set ekibinin "kasıtsız adam öldürme"den suçlanacağını açıklamıştı.

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Hollywood cinayetinde yeni gelişme! Alec Baldwin 5 yıl hapisten kurtuldu

Baldwin, ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in trajik ölümü nedeniyle verdiği hukuk savaşında büyük bir zafer elde etti.

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Hollywood cinayetinde yeni gelişme! Alec Baldwin 5 yıl hapisten kurtuldu

CEZA ARTIRIMI TALEBİ GERİ ÇEKİLDİ

64 yaşındaki yıldız, ocak ayı sonlarında açılan davada "kasıtsız adam öldürmekle" suçlandı. Suçlu bulunursa, yalnızca bu nedenle 18 ay hapis cezasına çarptırılabilir.

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Hollywood cinayetinde yeni gelişme! Alec Baldwin 5 yıl hapisten kurtuldu

Ancak suçlamaya, 5 yıl daha hapis cezası getiren bir "ateşli silah artırımı" eşlik etmişti. Baldwin, kazara ateş etme olayına kadar yasal olarak yürürlüğe girmemiş olan artırmanın suçlamalarından düşürülmesini talep etti.

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Hollywood cinayetinde yeni gelişme! Alec Baldwin 5 yıl hapisten kurtuldu

Dün görülen davada savcının cezayı artırma talebi kaldırıldı.