21 Şubat 2023, Salı
Hollywood cinayetinde yeni gelişme! Alec Baldwin 5 yıl hapisten kurtuldu
Alec Baldwin, "Rust" filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Kazanın soruşturmasında geçen ay bir gelişme yaşanmış, savcılık, bir yılı aşkın soruşturmanın ardından Baldwin ve set ekibinin "kasıtsız adam öldürme"den suçlanacağını açıklamıştı. Baldwin davada büyük bir zafer elde etti. Savcılık, 5 yıllık hapis cezası artırımından vazgeçti.
Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 16:11
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