Hollywood cinayetinde yeni gelişme! Alec Baldwin 5 yıl hapisten kurtuldu

Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazanın soruşturmasında geçen ay bir gelişme yaşanmış, savcılık, bir yılı aşkın soruşturmanın ardından Baldwin ve set ekibinin "kasıtsız adam öldürme"den suçlanacağını açıklamıştı.