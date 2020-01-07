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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha! Sosyal medyayı salladı
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisi Atv ekranlarında rekor kırmaya devam ederken Burak Özçivit de magazinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında geniş hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit'in sosyal medyada yaptığı her paylaşım rekor üstüne rekor kırıyor.
Giriş Tarihi: 07.01.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 10:25
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