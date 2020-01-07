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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha! Sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisi Atv ekranlarında rekor kırmaya devam ederken Burak Özçivit de magazinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında geniş hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit'in sosyal medyada yaptığı her paylaşım rekor üstüne rekor kırıyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 10:25
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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha! Sosyal medyayı salladı

Atv'nin rekortmen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medyada rekor kırmayı sürdürürken yakışıklı oyuncunun dün yaptığı paylaşım adeta sosyal medyayı salladı.

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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha! Sosyal medyayı salladı

SANİYEDE BİN BEĞENİ ALDI 2 DAKİKADA REKOR KIRDI

Deniz kenarında poz veren yakışıklı oyuncunun paylaşımı, bir dakikada 5 binden fazla beğeni aldı.

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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha! Sosyal medyayı salladı

Özçivit'in paylaşımına gelen beğeni iki dakika sonra da ikiye katlandı.

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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha! Sosyal medyayı salladı

İşte Burak Özçivit'in olay olan o paylaşımı…

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'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir rekor daha! Sosyal medyayı salladı

Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in bu paylaşımı sonrası boyu merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin boyu…