Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...