Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!
Kuruluş Osman ikinci sezonuyla bomba gibi ekranlara dönerken dizinin oyuncuları sosyal medyanın gündemine oturdu. Osman Gazi rolüyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit ise başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 16:37Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 16:39