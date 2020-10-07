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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!

Kuruluş Osman ikinci sezonuyla bomba gibi ekranlara dönerken dizinin oyuncuları sosyal medyanın gündemine oturdu. Osman Gazi rolüyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit ise başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 16:39
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!

ARAS BULUT İYNEMLİ

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!

ARAS BULUT İYNEMLİ ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği şoke etti!

ASLIHAN GÜNER