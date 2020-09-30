30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi hazırlanırken dizinin oyuncuları da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, dizideki Osman Gazi karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun gerçek mesleğini duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in ünlü olmadan önceki mesleği...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 16:58
  • 1
  • 47
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Kuruluş Osman dizisindeki başarısıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, gerçek mesleğiyle şaşırttı. İşte Burak Özçivit'in ünlü olmadan önceki mesleği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 47
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!

FAHRİYE EVCEN

İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.

  • 3
  • 47
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!

KEREM BURSİN

Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

  • 4
  • 47
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Ünlü bir aktör olmasaydı belki de başarılı bir akademisyen olurdu.

  • 5
  • 47
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!

YILDIZ TİLBE

Şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içindeydi. Yıldız Tilbe o dönemlerde, tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı yaptı.