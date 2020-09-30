Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi hazırlanırken dizinin oyuncuları da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, dizideki Osman Gazi karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun gerçek mesleğini duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in ünlü olmadan önceki mesleği...